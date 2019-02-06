"Балтика-Самара" поздравляет с Международным днем бармена

06.02.2019 16:13 Читали 5

"Балтика" поздравляет всех профессионалов, которые помогают развивать культуру потребления и дарят радость общения за бокалом пива.

Сегодня попробовать продукцию компании "Балтика" можно в 14 000 торговых точек сегмента HoReCa (продажа в гостиницах, ресторанах, кафе) по всей России

В портфеле компании более 40 пивных брендов — от классических лагеров до специальных сортов и крафтового пива. Выбор правильного сорта исходя из ситуации, вкусов посетителя и сочетания с едой во многом определяет профессионализм бармена. "Балтика" на протяжении многих лет помогает им сделать так, чтобы у гостей оставались только приятные эмоции от посещения заведений любого формата. Для этого при участии специалистов компании проходят профессиональные конкурсы барменов в России и в Поволжье.

Для производства продукции "Балтика" использует первоклассное и только натуральное сырье: на 100% выращенный в России пивоваренный ячмень, специально подготовленную воду, лучшие сорта европейского хмеля и собственные штаммы дрожжей. На всех заводах компании установлено высокотехнологичное оборудование, а многоуровневая система менеджмента гарантирует высокое качество пива. Доказательство этому — более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Бармены могут быть уверены в качестве предлагаемых сортов.

Предприятия компании расположены по всей России — от Хабаровска до Санкт-Петербурга, что обеспечивает быструю доставку в любую точку страны. В "Балтике" следят за тем, чтобы пиво в барах и ресторанах было свежим — представители компании проверяют график промывки оборудования заведений, а также сроки годности пива в открытой кеге (хранится не более 5-7 дней) и холодильной камере (не более месяца).

В компании считают, что бармен — проводник в мир хорошего вкуса и интересных сочетаний для гостей заведений любого формата. Чтобы помочь барменам лучше разбираться в разнообразных сортах пива, истории напитка и его сочетании с различными блюдами, "Балтика" регулярно организует мастер-классы "Пивной сомелье", рассказывая обо всех нюансах янтарного напитка, и проводит экскурсии на завод в Самарской области. В программу обучения включена и работа с фирменным барменским оборудованием, которое компания поставляет в точки сегмента HoReCa. Так компания "Балтика" помогает соблюдать стандарты качества подачи пива.