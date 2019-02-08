Федеральный "Лучник" выбрал четыре самарских проекта

08.02.2019 14:58 Читали 19

Четыре участника регионального этапа премии "Серебряный Лучник" выступят на Днях открытых презентаций в Москве и смогут претендовать на главную профессиональную награду в области связей с общественностью. В финал национального этапа вышли проекты "ТЭФИ-РЕГИОН 2018" ГТРК "Самара", "#ПарадФункций" АО "Данон Россия", "ReviVR. Виртуальная реальность для реальной жизни" Института инновационного развития СамГМУ и "Съедобная посуда из яблок спасет мир" СамГТУ.

Экспертный совет определил список претендентов на победу в Национальной премии "Серебряный Лучник" по итогам 2018 года. От Самарской области с защитой проектов в Москве выступят четыре победителя регионального этапа, вошедшие в федеральный шорт-лист. Самара по традиции является одним из самых активных регионов участников премии.

"Как член жюри хочу отметить достойный уровень самарских проектов с точки зрения их нацеленности на результат и креативности идей. Думаю, все участники самарского "Лучника" запомнили презентацию экологически чистой съедобной посуды или рассказ о том, как очки виртуальной реальности помогают людям восстанавливаться после болезни. Радует, что федеральные эксперты тоже высоко оценили сразу четыре самарских проекта — отличный результат с учетом того, что жюри Национальной премии рассматривает работы, созданные авторами со всей страны", — комментирует Анна Бушлякова, член экспертного совета премии "Серебряный Лучник" — Самара, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, лидер регионального представительства НСКВ в Самарской области.

"Авторы работ, вошедших в федеральный шорт-лист, создали и воплотили в жизнь актуальные и креативные проекты, ярко выступили с их презентацией на самарском этапе премии. Будем болеть и надеяться на их победу в Москве!" — говорит Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции премии "Серебряный Лучник" — Самара.