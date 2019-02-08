Федеральный "Лучник" выбрал четыре самарских проекта

Экспертный совет определил список претендентов на победу в Национальной премии "Серебряный Лучник" по итогам 2018 года. От Самарской области с защитой проектов в Москве выступят четыре победителя регионального этапа, вошедшие в федеральный шорт-лист. Самара по традиции является одним из самых активных регионов участников премии.
"Как член жюри хочу отметить достойный уровень самарских проектов с точки зрения их нацеленности на результат и креативности идей. Думаю, все участники самарского "Лучника" запомнили презентацию экологически чистой съедобной посуды или рассказ о том, как очки виртуальной реальности помогают людям восстанавливаться после болезни. Радует, что федеральные эксперты тоже высоко оценили сразу четыре самарских проекта — отличный результат с учетом того, что жюри Национальной премии рассматривает работы, созданные авторами со всей страны", — комментирует Анна Бушлякова, член экспертного совета премии "Серебряный Лучник" — Самара, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, лидер регионального представительства НСКВ в Самарской области.
"Авторы работ, вошедших в федеральный шорт-лист, создали и воплотили в жизнь актуальные и креативные проекты, ярко выступили с их презентацией на самарском этапе премии. Будем болеть и надеяться на их победу в Москве!" — говорит Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции премии "Серебряный Лучник" — Самара.
"Серебряный Лучник" — наиболее авторитетная российская премия в области связей с общественностью. На федеральном уровне премия будет вручаться в 22-й раз. Право принять участие в Днях открытых презентаций в Москве и стать претендентами на Национальную премию получают авторы лучших проектов, ставших победителями на региональных этапах.
Премия "Серебряный Лучник — Самара" является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории Самарской области. В Самаре региональный этап премии проводится уже в девятый раз.
В состав экспертного совета приглашаются не только специалисты в сфере общественных связей, но и представители сфер социологии, образования, организации ивентов, СМИ. Это гарантирует честную и объективную оценку проектов. К работе также привлекаются социально ответственные компании, активно развивающие корпоративное волонтерство и близкие направления.
Проекты оцениваются экспертным советом по пяти критериям: актуальность и сложность коммуникативных целей, наличие стратегического подхода к планированию проекта, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов.
Организатор регионального этапа премии — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Официальный сайт премии — http://www.luchnik.ru/sl_samara/