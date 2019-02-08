"Ростелеком": самарский агрохолдинг "Василина" будет в плюсе

08.02.2019 13:07 Читали 12

"Ростелеком" подключил пакет услуг "Быть в плюсе" крупнейшему в Самарской области агрохолдингу "Василина". Высокоскоростным интернетом и виртуальной АТС теперь смогут пользоваться более 20 подразделений сельскохозяйственного предприятия в Самаре и Сызрани, а также в шести районах губернии.

"При подключении комплексного решения "Быть в Плюсе" можно выбрать услуги под конкретные бизнес-задачи. В пакете со скоростным интернетом предпринимателям доступны виртуальная АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное телевидение. Экономия при активации такого пакета составит до 70% от первоначальной стоимости отдельных сервисов", - говорит Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Виртуальная АТС позволяет распределять вызовы между сотрудниками, одновременно обрабатывать большое количество обращений по многоканальному номеру, собирать статистику звонков. Клиенты могут самостоятельно управлять услугой через личный кабинет.

"Для предприятия с разветвленной структурой, которое выращивает и перерабатывает зерновые, занимается животноводством, производит молочную продукцию на территории Самарской и Оренбургской областей, надежная связь имеет огромное значение. Мы оценили преимущества пакетного предложения "Ростелекома": каждый месяц агрохолдинг получает 1000 минут бесплатных исходящих вызовов", - прокомментировал первый заместитель президента агрохолдинга "Василина" Николай Бобошко.

Сейчас холдинг "Василина" рассматривает варианты подключения видеонаблюдения, видео-конференц-связи и других облачных решений "Ростелекома".