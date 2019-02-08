16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком": самарский агрохолдинг "Василина" будет в плюсе

Читали 12

"Ростелеком" подключил пакет услуг "Быть в плюсе" крупнейшему в Самарской области агрохолдингу "Василина". Высокоскоростным интернетом и виртуальной АТС теперь смогут пользоваться более 20 подразделений сельскохозяйственного предприятия в Самаре и Сызрани, а также в шести районах губернии.

"При подключении комплексного решения "Быть в Плюсе" можно выбрать услуги под конкретные бизнес-задачи. В пакете со скоростным интернетом предпринимателям доступны виртуальная АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное телевидение. Экономия при активации такого пакета составит до 70% от первоначальной стоимости отдельных сервисов", - говорит Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Виртуальная АТС позволяет распределять вызовы между сотрудниками, одновременно обрабатывать большое количество обращений по многоканальному номеру, собирать статистику звонков. Клиенты могут самостоятельно управлять услугой через личный кабинет.

"Для предприятия с разветвленной структурой, которое выращивает и перерабатывает зерновые, занимается животноводством, производит молочную продукцию на территории Самарской и Оренбургской областей, надежная связь имеет огромное значение. Мы оценили преимущества пакетного предложения "Ростелекома": каждый месяц агрохолдинг получает 1000 минут бесплатных исходящих вызовов", - прокомментировал первый заместитель президента агрохолдинга "Василина" Николай Бобошко.

Сейчас холдинг "Василина" рассматривает варианты подключения видеонаблюдения, видео-конференц-связи и других облачных решений "Ростелекома".

Версия для печати

Новости

Назад. 08 февраля 2019
"Ростелеком": самарский агрохолдинг "Василина" будет в плюсе
Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом "Аврора"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре под колесами грузового поезда погиб мужчина

Во вторник, 29 января, около 12:00 на 1108 км КбшЖД перегона станции "Самара" грузовым поездом на ж/д переходе был смертельно травмирован пожилой мужчина, об этом корреспонденту сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она