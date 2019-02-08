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Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом "Аврора"

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Единственная отечественная мобильная операционная система (МОС) получила новое русскоязычное название — "Аврора" (ранее Sailfish). Разработкой МОС занимаются ООО "Открытая мобильная платформа" и ООО "Вотрон", которые с 2018 года входят в Группу "Ростелеком".

"Конечно же, отечественная мобильная операционная система должна иметь название на русском языке, которое легко запоминается, наполнено энергией и позитивом (изначально аврора — утренняя заря). Впереди у "Авроры" большие перспективы, она должна стать надежным цифровым помощником государства и бизнеса в решении их задач, обеспечивая дистанционную включенность чиновников и сотрудников в рабочие процессы. Особо хочу подчеркнуть, что у отечественной ОС уже два десятка партнеров, которые интегрируют в нее свои разработки. Мы открыты к сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и мобильных приложений, только вместе мы сможем сделать операционную систему по-настоящему полезной и удобной", — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Аврора" поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы — управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и др.

МОС также обеспечивает функционал удаленного рабочего места — защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи. Доступны или находятся на этапе тестирования такие общекорпоративные приложения и сервисы, как навигационная система, решения для быстрой обработки и распознавания изображений, сервис для удаленного проведения совещаний и другие.

Все сервисы управления, обновлений ОС и магазин приложений могут быть развернуты внутри организации-заказчика. Компании для повышения эффективности операций могут самостоятельно дистанционно управлять устройствами, включая установку и обновление приложений, принудительную установку пароля, осуществлять контроль за передвижениями персонала, отслеживать фото и видео с места выполнения работ и так далее.

Операционная система позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика. В настоящее время апробируются такие разработки, как мобильное рабочее место контролера энергосбыта, система контроля исполнения осмотров и обслуживания для энергетических компаний, мобильное рабочее место железнодорожного обходчика, мобильный платежный терминал.

В настоящее время на стадии подготовки и проведения тестирования оборудования с предустановленной МОС находятся проекты с 10 ведомствами и компаниями.

Мобильная ОС включена в единый реестр российского программного обеспечения 5 сентября 2016 года (под № 1543), имеет сертификат соответствия ФСБ России АК1/КС1. ФСТЭК России выдала отечественной МОС сертификат соответствия требованиям обеспечения безопасности информации к операционным системам типа "А" шестого класса, что подтверждает самую высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.

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Новости

Назад. 08 февраля 2019
Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом "Аврора"

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