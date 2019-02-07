В Сергеевском районе спасатели искали женщину в поле

07.02.2019 12:44 Читали 3

В среду, 6 февраля, спасатели ПСС по Самарской области разыскали 75-летнюю жительницу Сергиевского района, потерявшуюся из-за метели, сообщают в ведомстве.

Накануне пожилая женщина, проживающая в с. Новая Орлянка, отправилась в магазин в соседнее село Нероновка. На обратном пути началась сильная метель и старушка потеряла ориентиры. Между селами на 8 км пролегает степь, пересеченная оврагами и буграми. Сильный буран не давал женщине возможности преодолевать степные препятствия, и она обратилась в службу спасения.

На помощь отправились спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области во главе с начальником службы Олегом Моцарем, администрация Сергиевского района, администрация местного поселения и волонтеры. От техногенного отряда ПСС СО в поисках участвовали семь человек личного состава и два снегохода.

Работы осложнились тем, что из-за обилия выпавших в этот сезон осадков снегоходы не везде смогли пройти по метровому снегу, связи с заблудившейся женщиной не было, так как телефон, с которого она вызывала помощь, разрядился, а видимость на дальнее расстояние в темное время суток практически отсутствует. Поиск продолжался до полуночи, но результатов не принес.

В 08:00 утра 6 февраля спасатели возобновили поиск потерявшейся пожилой женщины. Совместными поисками спасателей и волонтеров под руководством администрации в 09:09 женщина была обнаружена в поле. Она провела на морозе около 17 часов, не дойдя до своего дома около 1 км. Спасатели передали пострадавшую с признаками обморожения врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.