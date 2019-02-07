В Новокуйбышевске подросток пыталась отравиться после ссоры с парнем

Ей своевременно оказали медицинскую помощь и 5 февраля уже выписали из больницы,
На произошедшее обратили внимание представители властных структур и правоохранители. По факту случившегося начали проверку сотрудники полиции и городской прокуратуры.
А глава администрации города Владимир Фомин написал на своей странице в Twitter, что в причинах отравления медикаментами подростка разбираются соцслужбы системы профилактики. Но родителям и педагогам есть о чем еще раз задуматься, невзирая на занятость.
По окончании проверок, сотрудники полиции и прокуратуры дадут правовую оценку случившемуся.