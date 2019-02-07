В Новокуйбышевске подросток пыталась отравиться после ссоры с парнем

07.02.2019 17:39 Читали 7

В понедельник, 4 февраля, в Новокуйбышевсе в больницу попала девочка, попытавшаяся отравиться после ссоры с парнем. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в прокуратуре Самарской области.

Ей своевременно оказали медицинскую помощь и 5 февраля уже выписали из больницы,

На произошедшее обратили внимание представители властных структур и правоохранители. По факту случившегося начали проверку сотрудники полиции и городской прокуратуры.

А глава администрации города Владимир Фомин написал на своей странице в Twitter, что в причинах отравления медикаментами подростка разбираются соцслужбы системы профилактики. Но родителям и педагогам есть о чем еще раз задуматься, невзирая на занятость.

По окончании проверок, сотрудники полиции и прокуратуры дадут правовую оценку случившемуся.