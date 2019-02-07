Владимир Квачков выходит на свободу из-за декриминализации статьи, по которой он был осужден в Самаре

07.02.2019 10:37 Читали 4

Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику Владимиру Квачкову и освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), сообщает zona.media со ссылкой на адвоката Квачкова Андрея Виканова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защитника о пересмотре приговора. Прокуратура поддержала просьбу защиты.

Виканов предположил, что его подзащитного выпустят на свободу 19 февраля, поскольку 10 дней после решения суда закончатся 17-го числа, а это выходной день.

Напомним, в 2010 г. Квачкова арестовали по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Спустя три года полковника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Дело о мятеже и терроризме возбудили на следующий день после оправдательного приговора по первому делу Квачкова — о подготовке покушения на Анатолия Чубайса.

В августе 2017 г. Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК) за видеообращение из колонии.

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации ст. 282 УК. Теперь уголовная ответственность за экстремизм в интернете и прессе будет наступать, если это нарушение совершили более одного раза в течение года.