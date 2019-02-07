"Крылья Советов" сыграли вничью с "Партизаном"

"Крылья Советов" – "Партизан" (Сербия) – 0:0
"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 44 Чичерин, 18 Рохель, 5 Самарджич, 39 Денисов, 35 Тимофеев, 32 Шишкин, 33 Самедов (70 Зиньковский, 81'), 99 Канунников, 10 Жано (22 Вучичевич, 75'), 11 Шейдаев (78 Киселев, 75').
Запасные: 81 Овсянников, 3 Тигиев, 90 Бурлак, 91 Яковлев.
"Партизан": 12 Кляйич (41 Попович, 67'), 4 Вуличевич (80 Стеванович, 79'), 23 Остойич, 3 Павлович, 99 Смилянич, 8 Джерлек (19 Шчекич, 67'), 17 Шехович (45 Босич, 48'), 44 Энаке, 7 Тошич, 72 Урошевич, 14 Георгиевич (11 Гомеш, 67').
Запасные: 26 Милетич, 22 Илич, 9 Николич.
Предупреждения: 11 Шейдаев, 99 Канунников – 17 Шехович, 4 Вуличевич.
Удаления: 17 Шехович (вторая желтая), 4 Вуличевич (вторая желтая).
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская обл.), Веретешкин (Санкт-Петербург).