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"Ростелеком" добавил новые сервисы в пакет "Быть в плюсе"

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"Ростелеком" обновил пакетное предложение для малого и среднего бизнеса "Быть в плюсе". Теперь к базовому пакету предприниматели могут дополнительно подключить новые цифровые сервисы — "Виртуальную АТС" и "Номер 8 800" со скидкой 50%.

Ранее базовый пакет "Быть в плюсе" состоял из услуги доступа в интернет, предоставляемого роутера, возможности бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов "СМС Реклама", "ТВ для бизнеса", "Wi-Fi для бизнеса", "Видеонаблюдение".

"Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, она располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через "облако". "Ростелеком" предоставляет заказчику единый многоканальный номер с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью.

Номер с кодом "8-800" — одна из самых востребованных услуг связи компании "Ростелеком", предоставляемых на базе специализированной интеллектуальной платформы. Использование такого номера позволяет заказчику принимать звонки от клиентов из любых регионов России, при этом для них звонки на номера в коде "8-800" являются бесплатными. Услуги предоставления номера в коде "8-800" незаменимы при обработке большого количества вызовов, так как позволяют автоматически переадресовывать звонки клиента в зависимости от времени суток и его местонахождения, а также расположения офиса поддержки.

Пакетное предложение "Быть в плюсе" "Ростелеком" запустил в начале прошлого года. Клиенты сегмента малого и среднего бизнеса впервые получили возможность подключать цифровые и традиционные услуги "Ростелекома" в едином пакете с одним счетом. Предложение оказалось востребованным — уже продано более 90 000 пакетов.

"Нам важно стать цифровыми партнерами для любого бизнеса — будь то индивидуальный предприниматель или предприятие. Мы стремимся к честному, равноправному партнерству, в котором мы выступаем проверенным поставщиком традиционных услуг и надежным провайдером цифровых сервисов для компаний разного уровня, — говорит директор направления корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин. — Наше обновленное предложение включает в себя все самые необходимые сервисы для любой компании — интернет в комплекте с оборудованием, мобильная связь, дополнительная услуга со скидкой на выбор".

Пакет "Быть в плюсе" — это комплексное решение, позволяющее воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счетом.

С помощью решения "Быть в плюсе" компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi своим гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.

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Новости

Назад. 07 февраля 2019
"Ростелеком" добавил новые сервисы в пакет "Быть в плюсе"

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