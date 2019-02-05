Водитель Infiniti, задавивший инспектора ДПС, поедет в колонию-поселение

05.02.2019 15:47 Читали 5

В Сызранском районном суде под председательством судьи Николая Баринова оглашен приговор водителю Infiniti, устроившему ДТП, в котором погиб полицейский и пассажир иномарки.

Как сообщили корреспонденту в суде, мужчина согласился с обвинением в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без судебного разбирательства. Его ходатайство было удовлетворено.

В итоге суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбытием срока в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Кроме того суд взыскал с водителя в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого из двух потерпевших со стороны автоинспектора по 1,45 млн рублей. Потерпевший со стороны погибшего пассажира иск обвиняемому не заявлял.

Приговор в силу еще не вступил.

Напомним, ДТП произошло 5 ноября 2018 г. примерно в 1:30. Водитель Infiniti G35 Sport ехал по трассе М-5 в направлении Самары. На 925 км при обгоне он сбил 24-летнего инспектора ДПС. Затем автомобиль съехал в кювет. От полученных травм скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир иномарки.

Погибший при исполнении служебных обязанностей инспектор ДПС 2 взвода отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" лейтенант полиции Владимир Горшков был похоронен с воинскими почестями 7 ноября.

Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек по ч. 5 ст. 264 УК РФ. До вынесения приговора водитель содержался под стражей.