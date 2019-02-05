"Победа" увеличивает количество рейсов из Самары в Москву

05.02.2019 16:43 Читали 8

Авиакомпания "Победа" увеличивает количество рейсов из международного аэропорта Курумоч в Москву, сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

С 25 февраля в расписании перевозчика появится дополнительный дневной рейс из Самары в аэропорт Внуково. Вылет в 12.50 (самарское время) в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу. В эти же дни вылет из Москвы в Самару запланирован на 9.30 местного времени.

Эти дополнительные рейсы будут выполняться до конца осенне-зимней навигации.

Напомним, ранее авиакомпания выполняла только ежедневные вечерние рейсы из Самары, которые сохраняются в расписании. Вылет во вторник и четверг в 20.50, в понедельник, среду и пятницу — в 21.40, в субботу и воскресенье — в 22.20.

Перевозка пассажиров выполняется на Boeing 737-800.