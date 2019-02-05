16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Победа" увеличивает количество рейсов из Самары в Москву

Читали 8

Авиакомпания "Победа" увеличивает количество рейсов из международного аэропорта Курумоч в Москву, сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

С 25 февраля в расписании перевозчика появится дополнительный дневной рейс из Самары в аэропорт Внуково. Вылет в 12.50 (самарское время) в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу. В эти же дни вылет из Москвы в Самару запланирован на 9.30 местного времени.

Эти дополнительные рейсы будут выполняться до конца осенне-зимней навигации.

Напомним, ранее авиакомпания выполняла только ежедневные вечерние рейсы из Самары, которые сохраняются в расписании. Вылет во вторник и четверг в 20.50, в понедельник, среду и пятницу  — в 21.40, в субботу и воскресенье  — в 22.20.

Перевозка пассажиров выполняется на Boeing 737-800.

Версия для печати

Новости

Назад. 05 февраля 2019
"Победа" увеличивает количество рейсов из Самары в Москву
Водитель Infiniti, задавивший инспектора ДПС, поедет в колонию-поселение
БК "Самара" разгромил фарм-команду питерского "Зенита"
Стартовал прием заявок на участие в лыжной гонке "Лыжня России" - 2019

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре под колесами грузового поезда погиб мужчина

Во вторник, 29 января, около 12:00 на 1108 км КбшЖД перегона станции "Самара" грузовым поездом на ж/д переходе был смертельно травмирован пожилой мужчина, об этом корреспонденту сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Начата проверка сообщений о минировании самарских больниц

Правоохранители Самарской области начали проверку информации о поступивших во вторник сообщениях о минировании самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой, областной больницы им. Середавина и дорожной клинической больницы. Об этом "Ъ-Волга" сообщил источник в правоохранительных органах.

Он и она