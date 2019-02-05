БК "Самара" разгромил фарм-команду питерского "Зенита"

05.02.2019 15:37 Читали 11

В понедельник, 4 февраля, в матче чемпионата Суперлиги "Самара" на своей площадке разгромила аутсайдера Суперлиги, "Зенит-Фарм" — 99:66, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Лишь на первых минутах гости оказывали волжанам сопротивление. Но стоило выйти на площадку американскому защитнику Бадену Яксену — разница в счете быстро стала двузначной: 25:14 к исходу стартового периода.

Во второй четверти включились самарские снайперы: несколько точных трехочковых позволили "Самаре" еще больше увеличить отрыв, который по ходу десятиминутки достигал 23 очков. В третьей десятиминутке игра выровнялась: наша команда спокойно держала гостей на 20-очковой дистанции.

В заключительном периоде Игорь Грачев предоставил игровое время и молодым баскетболистам. Особенно заметен был центровой Дмитрий Халдеев (признанный лучшим игроком Единой молодежной лиги ВТБ в январе): он набрал девять очков за несколько минут.

99:66 — уверенная победа "Самары". Самыми результативными в ее составе стали Максим Дыбовский (18 очков), Баден Яксен (17) и Владимир Пичкуров (14 очков).

Благодаря этой победе самарцы сохранили второе место в таблице Суперлиги.

Следующий матч "Самара" проведет 14 февраля в "МТЛ Арене" против ЦСКА-2.