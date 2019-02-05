Стартовал прием заявок на участие в лыжной гонке "Лыжня России" - 2019

05.02.2019 10:36 Читали 13

4 февраля начался прием заявок на участие в XXVII всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России", которая пройдет в Самаре 9 февраля на УСЦ "Чайка". Традиционно в ней могут принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие в соревнованиях бесплатное.

"Лыжня России" ежегодно проводится практически во всех субъектах Российской Федерации. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ "Чайка" (Самара, поселок Управленческий). В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров (5-6 лет), массовый забег на 2019 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.

Для участия в "Лыжне России" необходимо подать заявку: предоставить паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, допуск от врача. Комиссия по допуску работает на УСЦ "Чайка" с 4 по 8 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19-73. В день старта, 9 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00. Организаторы убедительно просят будущих участников при возможности получить допуск до 9 февраля, либо заранее в день старта. Заявку на участие в массовом забеге в Самаре дополнительно можно подать в магазинах "Спортмастер" (ТЦ "Парк Хаус" и ТЦ "Космопорт", заявочный пакет аналогичный, другие дистанции — на УСЦ "Чайка").

В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, проведение конкурсов.

Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области:

"Лыжня России — это всегда праздник спорта, интересные соревнования, отличная возможность провести выходной день вместе с семьей на свежем воздухе. Чтобы принять участие необязательно иметь профессиональный уровень подготовки. Для многих "Лыжня России" становится первым шагом в лыжный спорт. "Лыжня России" — это не только лыжные гонки, но и разнообразная развлекательная программа, будут работать интерактивные и детские площадки. Так что каждый сможет найти для себя что-то интересное. Приглашаем всех жителей 9 февраля на базу "Чайка"!

Екатерина Чуйкова, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница зимних Олимпийских игр 2010 года, тренер:

"Сегодня лыжный спорт — один из самых массовых в Самарской области. С каждым годом все больше людей начинаются им заниматься, и, что особенно, приятно, детей. Я провожу тренировки на базе "Чайка" и могу отметить, что за последние годы условия здесь заметно улучшились: качественные трассы, комфортно тренируются профессиональные лыжники, массовые катания. Я сама еще в детстве с огромным удовольствием выступала в "Лыжне России". Это особая атмосфера. Уверена, что в "Лыжне России" должны участвовать все — как профессиональные лыжники, так и любители лыжных гонок".

Как принять участие

Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:

индивидуальные заявки:

— паспорт или свидетельство о рождении

— полис обязательного медицинского страхования

— справка врача о допуске (обязательна для всех участников на все дистанции)

заявки от организаций:

— заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.

Куда отправить заявку

Комиссия по допуску работает с 5 по 9 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19-73. В день старта, 10 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00 в административном здании УСЦ "Чайка".

Как доехать

Автобусы: № 1, 45, 50, 51, 68, 78,79 (остановка "7-й участок")

Маршрутное такси: № 1, 113, 389, 392, 406, 447

В день соревнований будут выделены дополнительные автобусные маршруты от остановки "Барбошина Поляна" до места проведения мероприятия.