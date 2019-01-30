Начата проверка сообщений о минировании самарских больниц

30.01.2019 11:47 Читали 44

Правоохранители Самарской области начали проверку информации о поступивших во вторник сообщениях о минировании самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой, областной больницы им. Середавина и дорожной клинической больницы. Об этом "Ъ-Волга" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ранее в самарские больницы на электронную почту поступили анонимные письма о том, что якобы эти учреждения заминированы. Сейчас эта информация проверяется. Пока она не нашла подтверждения", — сказал собеседник издания.

Ранее самарские СМИ сообщили о том, что кроме названных больниц аналогичное анонимное сообщение о минировании поступило на электронную почту городского департамента семьи, опеки и попечительства, самарской больницы № 8 и региональной больницы им. Ерошевского. Силовики оцепили здания и осмотрели помещения, но не нашли взрывных устройств. В региональном главке, Управлении Росгвардии и МЧС ситуацию не комментируют.

Также во вторник СМИ со ссылкой на соцсети написали, что аналогичные анонимные сообщения о минировании поступили в школы, поликлиники, больницы и исправительные колонии Оренбургской области. В настоящее время силовики также проверяют эту информацию. В УМВД по Оренбургской области ситуацию пока не комментируют и обещают предоставить информацию позже.