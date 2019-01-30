В Самаре под колесами грузового поезда погиб мужчина

На место происшествия выезжали следователи и представители Куйбышевской транспортной прокуратуры. В ходе начатой проверки была установлена личность погибшего. В этом году ему должно было исполниться 62 года.
Как пояснили в транспортной прокуратуре, по словам очевидцев, при переходе ж/д путей мужчина был поглощен работой с телефоном и не обратил внимания на приближение поезда.
"По результатам проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, при наличии оснований, будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования. Однако установленные на текущий момент обстоятельства произошедшей трагедии свидетельствуют о том, что мужчина при пересечении ж/д путей сам допустил грубую неосторожность и неосмотрительность", — прокомментировали в прокуратуре.