В Самаре под колесами грузового поезда погиб мужчина

30.01.2019 12:43 Читали 57

Во вторник, 29 января, около 12:00 на 1108 км КбшЖД перегона станции "Самара" грузовым поездом на ж/д переходе был смертельно травмирован пожилой мужчина, об этом корреспонденту сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На место происшествия выезжали следователи и представители Куйбышевской транспортной прокуратуры. В ходе начатой проверки была установлена личность погибшего. В этом году ему должно было исполниться 62 года.

Как пояснили в транспортной прокуратуре, по словам очевидцев, при переходе ж/д путей мужчина был поглощен работой с телефоном и не обратил внимания на приближение поезда.

"По результатам проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, при наличии оснований, будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования. Однако установленные на текущий момент обстоятельства произошедшей трагедии свидетельствуют о том, что мужчина при пересечении ж/д путей сам допустил грубую неосторожность и неосмотрительность", — прокомментировали в прокуратуре.