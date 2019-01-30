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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ночного столкновения снегоуборочного поезда с грузовым

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Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следствием установлено, что 27.01.2019 в 3:00 на станции Безымянка произошло боковое столкновение снегоуборочной путевой машины и грузового поезда 3587. В результате происшествия две последних порожних цистерны и снегоуборщик сошли с рельс.

По предварительным оценкам ущерб, причиненный поездам и инфраструктуре оценивается как крупный.

Человеческих жертв нет. Произошла задержка на 1 час 20 минут пассажирского поезда 123 сообщением "Новосибирск - Белгород".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.

Ведется следствие, все виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности, также будут внесены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных. 

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