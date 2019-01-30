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Гандбольная "Лада" обыграла "Университет" - 35:18

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В своем 16-м матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" обыграла ижевский "Университет" - 35:18, сообщает пресс-служба клуба.

На всю катушку закрутить спираль интриги этим вечером на традиционно безнадежной для себя арене ижевчанки вряд ли собирались, трезво оценивая соотношение сил. Но ни много ни мало полтайма они продержались, ничуть не комплексуя перед вице-чемпионками страны. Причем в течение пятнадцати минут на старте гости даже были чаще впереди, и захват инициативы дался "Ладе" нелегко.

Она пока искусственно отдалена от пика своей формы, и оттого-то, по оценке тренерского штаба, временно тяжеловата в построении игры. Продолжительные занятия спецподготовкой с упором на физические упражнения по истечении декабрьско-январских каникул дают о себе знать. Привести команду в норму планируется к середине февраля.

Только вот доказывать ей свое превосходство над Ижевском требовалось здесь и сейчас. Потихоньку делать это автозаводчанкам стало удаваться — с 16-й минуты процесс, как говорится, пошел. Ход событий медленно, но верно принялся перетекать в довольно предсказуемое русло, и соперники распорядились этим обстоятельством вполне логично — начали активным образом варьировать состав.

У волжанок череда замен в начале 19-й минуты добралась и до их экс-капитана. Молодая мама Полина Горшкова впервые после полутора с лишним сезонов разлуки с гандболом наконец-то вышла на родной паркет. Много поначалу бегала по полю вхолостую, редко получая мяч. И не воспользовалась своим первым выгодным моментом незадолго до перерыва, оказавшись с голкипером один на один.

Зато пятнадцати минут на финише игры гандболистке хватило, чтобы, вторично появившись на площадке, день своего возвращения превратить в бенефис. Пять раз за это время она вновь оказывалась тет-а-тет с ижевским вратарем, и четыре попытки принесли ей успех. Последняя из них явилась точкой в матче, организаторы которого к тому моменту уже решили, что именно Горшкову следует признать в составе "Лады" лучшим игроком.

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