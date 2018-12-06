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В Самаре задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому

В полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с телесными повреждениями жителя Самары 1966 года рождения.

В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции выяснили, что мужчина был доставлен в больницу из собственной квартиры, расположенной на улице Бортмехаников в Кировском районе областного центра.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили жильцов дома, осмотрели квартиру пострадавшего, установили круг его общения. Стражи порядка выяснили, что незадолго до госпитализации потерпевший пригласил к себе в квартиру знакомых. По предварительным данным, во время застолья у одного из гостей — 39-летнего самарца, возник конфликт с хозяином жилплощади. Между мужчинами в итоге завязалась драка. Спустя время потерпевший почувствовал себя плохо после нанесенных противников травм и обратился за медицинской помощью. Полицейские установили обстоятельства произошедшего и задержали предполагаемого злоумышленника. Он, по данным полиции, ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Назад. 06 декабря 2018
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