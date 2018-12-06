В Самарской области разыскивают водителя ВАЗ, сбившего пешехода и скрывшегося

06.12.2018 11:01 Читали 4

В понедельник, 3 декабря, примерно в 6:30 час. на 0 км 550 м автодороги "Приволжье-Обшаровка-Заволжье" неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107, совершил наезд на пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Женщина двигалась по краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством.