В результате происшествия пешеход получила травму. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя.
В Самарской области разыскивают водителя ВАЗ, сбившего пешехода и скрывшегося
В понедельник, 3 декабря, примерно в 6:30 час. на 0 км 550 м автодороги "Приволжье-Обшаровка-Заволжье" неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107, совершил наезд на пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Женщина двигалась по краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району по телефону: 8 (846-47) 9-19-90 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное и приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.