Появился подозреваемый в нападениях с ножом на женщин в Тольятти

06.12.2018 10:58 Читали 2

Региональное ГУ МВД опубликовало данные о подозреваемом в нападениях с ножом на женщин, совершенных на прошлой неделе в Тольятти. В преступлениях подозревается 22-летний Артем Сергеевич Семенов.

Нападения были совершены 30 ноября и 1 декабря на территории Автозаводского района. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид около 20 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета, носит челку на правую сторону.

Был одет в тканевую куртку коричневого цвета без капюшона, черные ботинки на шнурках, синие джинсы на резинке на щиколотке, вязаную шапку черного цвета.

С собой может иметь спортивную сумку синего цвета, куртку синего цвета с капюшоном, трико черного цвета.

Может передвигаться на попутном транспорте.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.