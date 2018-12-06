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Появился подозреваемый в нападениях с ножом на женщин в Тольятти

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Региональное ГУ МВД опубликовало данные о подозреваемом в нападениях с ножом на женщин, совершенных на прошлой неделе в Тольятти. В преступлениях подозревается 22-летний Артем Сергеевич Семенов.

Нападения были совершены 30 ноября и 1 декабря на территории Автозаводского района. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид около 20 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета, носит челку на правую сторону.

Был одет в тканевую куртку коричневого цвета без капюшона, черные ботинки на шнурках, синие джинсы на резинке на щиколотке, вязаную шапку черного цвета.

С собой может иметь спортивную сумку синего цвета, куртку синего цвета с капюшоном, трико черного цвета.

Может передвигаться на попутном транспорте.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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Назад. 06 декабря 2018
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