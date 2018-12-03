Зима в Самарской области начнется с потепления

03.12.2018 16:49 Читали 5

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде декабря средняя температура воздуха ожидается около среднего многолетнего значения.

В понедельник, 3 декабря, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -3… -8°C. Ветер южный 4-9 м/с.

Во вторник, 4 декабря, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -6… -11°C, местами до -16°C. Днем -3… -8°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В среду, 5 декабря, переменная облачность без существенных осадков. Ночью похолодает от -6 до -11°C, местами до -16°C. Днем -4… -9°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Такая же погода ожидается и в четверг, 6 декабря.