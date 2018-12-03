На "Самара Арене" установят инфракрасные обогреватели

03.12.2018 18:44 Читали 3

На стадионе "Самара Арена" в ближайшее время планируется установка инфракрасных обогревателей около скамеек для запасных игроков. Об этом сообщил директор стадиона Максим Криков.

"После их тестирования будет решаться вопрос о дальнейшем применении такого оборудования на "Самара Арене", - добавил он.

По данным СМИ, сейчас на российских стадионах инфракрасные обогреватели применяются только в Краснодаре.