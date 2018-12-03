03.12.2018 11:43 Читали 1

В воскресенье, 2 декабря, в очередном матче чемпионата Суперлиги БК "Самара" на выезде переиграл "Новосибирск" - 83:73, сообщает пресс-служба волжан.

Самарцы с самого начала показали, что намерены прервать победную серию сибиряков, которые до того выиграли пять матчей подряд. Два попадания Максима Дыбовского, по одному от Антона Глазунова, Владимира Пичкурова и Игоря Смыгина позволили завершить стартовый период в свою пользу - 21:15.

Начало второй четверти получилось еще более ударным: Антон Глазунов и Алимджан Федюшин довели разницу до "+12". К большому перерыву "Самара" сохранила 12-очковый задел (39:27). А Александр Савенков и Максим Дыбовский в начале третьего периода увеличили его до "+17" (46:29). Практически всю десятиминутку удавалось держаться на этом рубеже. И только в конце четверти разница сократилась вдвое - 56:48 по итогам периода.

В заключительной десятиминутке "Новосибирск", почувствовавший свою игру, не оставлял попыток спастись. За две минуты до завершения основного времени от былого запаса не осталось и следа - 74:70. Но после тайм-аута Максим Числов и Максим Дыбовский заработали важнейшие пять очков. Это и стало решающим фактором.

83:73 - "Самара" одержала четвертую подряд победу в чемпионате. Самыми результативными в составе нашей команды стали Максим Дыбовский (19 очков), Владимир Пичкуров (16) и Алимджан Федюшин (10 очков).

Кроме того, матч оказался знаменателен тем, что в концовке в составе "Самары" дебютировал воспитанник клубной системы Данила Чикарев. Он стал самым юным игроком, выходившим в составе самарцев в матчах Суперлиги: 18 ноября ему исполнилось 17 лет.

Благодаря этой победе "Самара" укрепилась на второй строчке в турнирной таблице, уступая лишь "Темп-СУМЗ-УГМК".

Из Новосибирска команда Игоря Грачева переберется в Иркутск, где 5 декабря сыграет с "Иркутом".