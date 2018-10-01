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Мотоциклист из Самары погиб ночью в ДТП в Тольятти

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В субботу, 29 сентября, в первом часу ночи на пересечении улиц Ворошилова и Свердлова в Автозаводском районе Тольятти, 25-летний житель Самары, управляя мотоциклом Honda, врезался в бордюрное ограждение, сообщили в оперативных структурах.

В результате происшедшего мужчина скончался от полученных травм.

По информации правоохранительных органов, в мае 2017 г. байкер был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на срок 18 месяцев. Кроме того, мотоциклист не имел права на управление мототранспортом, документы на транспортное средство и полис ОСАГО отсутствовали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

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Назад. 01 октября 2018
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