16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Чапаевске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Читали 3

В Чапаевске правоохранители разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю Викторию Задорину, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 27 сентября она ушла в школу и не вернулась. При этом ранее девочка уже неоднократно уходила из дому. Ее мобильник работает, но на звонки она не отвечает.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 160-174 см, среднее телосложение, смуглое европейское лицо, карие глаза, оттопыренные уши, черные вьющиеся волосы собраны в пучок назад, была одета в розовый плащ, синие брюки, серую кофту и темно-синие кроссовки.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, обращаться в ближайший отдел полиции.

Версия для печати

Новости

Назад. 01 октября 2018
В Самаре запустили еще один бесплатный автобус до ТК "Амбар"
В Самарской области начинается осенний призыв в вооруженные силы
Мотоциклист из Самары погиб ночью в ДТП в Тольятти
В Чапаевске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На трассе Самара - Ульяновск нетрезвый водитель врезался в бордюр островка безопасности

В четверг, 27 сентября, в 21:00, в Красноярском в ДТП попал 28-летний водитель ВАЗ-2108, который, нетрезвым ехал по трассе Самара — Ульяновск со стороны пос. Мирный. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

Как минимизировать потери от валютной конвертации

Люди часто путешествующие, а также пользующиеся услугами зарубежных онлайн-магазинов при совершении операций часто несут дополнительные расходы. Дело в том, что в связи с так называемой валютной переоценкой у пользователей банковских карт могут возникать дополнительное списания средств. Выясним, как и почему происходит эта процедура, а также как наиболее выгодно совершать покупки в валюте.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она