В Чапаевске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

01.10.2018 07:17 Читали 3

В Чапаевске правоохранители разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю Викторию Задорину, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 27 сентября она ушла в школу и не вернулась. При этом ранее девочка уже неоднократно уходила из дому. Ее мобильник работает, но на звонки она не отвечает.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 160-174 см, среднее телосложение, смуглое европейское лицо, карие глаза, оттопыренные уши, черные вьющиеся волосы собраны в пучок назад, была одета в розовый плащ, синие брюки, серую кофту и темно-синие кроссовки.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, обращаться в ближайший отдел полиции.