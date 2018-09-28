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"Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России, победив "Тамбов" - 2:1

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В четверг, 27 сентября, в матче 1/16 финалаКубка России "Крылья Советов" на выезде одержали волевую победу над "Тамбовом" – 2:1. Счет был открыт в первом тайме. На 37-й минуте Евгений Конюхов справился с ударом соперника, мяч отскочил к Кленкину, который в касание отправил снаряд в сетку – 1:0.

"Крылья" смогли отыграться на 73-й минуте. Максим Канунников отдал пас в правую часть штрафной, где вышедший на замену Никита Чичерин в падении поразил ворота "Тамбова" – 1:1. Отметим. что этот гол стал сотым для "Крыльев" в розыгрышах Кубка России.

Победный мяч самарцы забили в первом дополнительном тайме. Блестящий удар со штрафного на 94-й минуте удался Антону. Полузащитник "Крыльев" послал мяч в самую "девятку" – 2:1.

В 1/8 финала Кубка России команда Андрея Тихонова сыграет с "Краснодаром", который обыграл курский "Авангард" со счетом 2:0.

Следующий же матч самарские футболисты проведут в понедельник, 1 октября. В очередном туре Российской Премьер-лиги "Крылья" на выезде в Казани сыграют с "Рубином". Начало встречи – в 20:30 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.

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