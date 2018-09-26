Баскетболисты "Самары" обыграли "Уралмаш" в первом матче кубка Приматова

26.09.2018 16:58 Читали 2

Во вторник, 25 сентября, в МТЛ Арена прошел первый матч кубка памяти Генриха Приматова между БК «Самара» и екатеринбургским «Уралмашем». Старт турнира вышел для самарских баскетболистов удачным, они обыграли противника с минимальным перевесом – 62:60.

"Самара" выбилась в лидеры уже в первом периоде. Он завершился со счетом 20:11. Особенно отличились Игорь Смыгин, Владимир Пичкукуров и Алимджан Федюшин. Во второй десятиминутке противники поначалу шли на равных, но к большому перерыву самарцы обошли "Уралмаш" на 9 очков (33:24). А вот в третьем периоде гости сократили отставание до трех очков. Эта десятиминутка завершилась уже со счетом 43:40.

В начале заключительного периода самарцы снова "убежали" в счете вперед, но уральцы буквально за минуту сократили отставание до 3 очков. Самарцам пришлось потрудиться, чтобы сохранить свое преимущество. В итоге матч завершился победой БК "Самара" со счетом 62:60.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, самыми результативными в этом матче стали Алексей Нестеров и Алимджан Федюшин. Они набрали по 12 очков.

Сегодня, 26 сентября, команды вновь встретятся на паркете МТЛ Арены. Начало встречи — 19:00.