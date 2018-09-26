Обвиняемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре оставили под стражей еще на месяц

26.09.2018 13:54 Читали 3

21 сентября в Самарском районном суде решался вопрос о продлении ареста для Николая Захарова. 23-летнего молодого человека обвиняют в зверском убийстве 7-летней Юлии С.

"Следователи ходатайствовали о том, чтобы оставить Захарова под стражей еще на месяц - до 21 октября. Судья с этим требованием согласился", - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе суда.

Отметим, что обвинения Николаю Захарова пока предъявлены только по статье 105 УК РФ - "Убийство". Как сообщали правоохранители, девочка также была изнасилована.

"По факту изнасилования обвинения не предъявлены, потому что там еще продолжаются следственные действия. Задержанный вину признает в полном объеме", - объяснили служители Фемиды.

Сейчас расследование этого преступления продолжается. Стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах трагедии.