Обвиняемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре оставили под стражей еще на месяц

"Следователи ходатайствовали о том, чтобы оставить Захарова под стражей еще на месяц - до 21 октября. Судья с этим требованием согласился", - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе суда.
Отметим, что обвинения Николаю Захарова пока предъявлены только по статье 105 УК РФ - "Убийство". Как сообщали правоохранители, девочка также была изнасилована.
"По факту изнасилования обвинения не предъявлены, потому что там еще продолжаются следственные действия. Задержанный вину признает в полном объеме", - объяснили служители Фемиды.
Сейчас расследование этого преступления продолжается. Стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах трагедии.