Возбуждено дело о сексуальном насилии над девочкой в детсаду

24.09.2018 16:39 Читали 2

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в детсаду № 320.

Информацию официально подтвердили в СУ СК РФ по Самарской области.

Подозреваемый — 52-летний гражданин Узбекистана, ранее не судимый.

Напомним, детский сад, где, предположительно, были совершены действия сексуального характера в отношении ребенка, в период предполагаемого ЧП был закрыт на ремонт. Об этом сообщала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин.

"Сам детский сад был закрыт на ремонт, — поясняла Мария Кин. — Но руководитель образовательного учреждения допустила нахождение на территории детского сада ребенка сотрудника".

Сейчас ведется следствие.