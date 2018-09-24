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Когда в Самаре включат отопление

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На заседании профильного комитета городской Думы 20 сентября депутаты обсудили сроки начала отопительного сезона в Самаре.

Батареи в домах Самары, согласно прогнозам погоды, могут начать теплеть уже 25-27 сентября. Необходимое условие - температура воздуха не выше +8 градусов в течение нескольких суток.

Теплосети города уже переведены на зимний режим работы, что позволит включать отопление оперативно. Сначала тепло начнет поступать в социальные объекты - больницы, школы, детсады, затем в жилые дома.

В 2017 году отопительный сезон в Самаре официально стартовал в самом конце сентября. В настоящее время в городской администрации еще не подписано постановление о его старте.

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Назад. 24 сентября 2018
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