Эксперты: Введение маркировки на пиво спровоцирует закрытие небольших предприятий и снижение поступлений акцизов в бюджет

Регулирование пивоваренной отрасли в России - сегодня одно из самых жестких по сравнению с другими странами: высокий уровень ставок акциза, ограничения времени и мест продаж, запрет рекламы, ограничения по размеру ПЭТ-тары, отчетность в ЕГАИС и так далее. Все это регуляторное и фискальное давление на отрасль вкупе с низким уровнем доходов населения приводит к падению производства. Так, по данным областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли (МЭРИТ), объем выпущенного в РФ пива с 2007 года сократился более чем на 40%, за 10 лет было закрыто 13 крупных пивоваренных заводов и несколько солодовен. Поэтому на фоне и без того непростой ситуации участников рынка не могут не беспокоить широко обсуждаемые инициативы распространить требования по обязательной маркировке на пивоваренную продукцию - по аналогии с тем, как это сегодня происходит с крепким алкоголем.
Союз российских пивоваров считает, что данная инициатива может повлечь серьезные негативные последствия для индустрии в целом и для экономической цепочки "сырье - пивоваренная продукция - потребитель", что в большей степени отразится на регионах, так как приведет к сокращению рынка и снижению акцизных поступлений в региональные бюджеты, а также сокращению занятости.
"Всех нас хотят посчитать, - утверждает председатель Национального союза производителей пива и напитков по ПФО Евгений Худанов. - Сколько мы курим, сколько пьем, сколько шуб покупаем, сколько пар обуви снашиваем за год и так далее, вплоть, извините меня, до нижнего белья. Какой от этого прок для государства? Повысить собираемость акцизов. Но для простых людей это в конечном итоге обернется повышением стоимости всех этих товаров. В том числе и в случае с пивоваренной продукцией, которую тоже хотят маркировать".
По мнению Худанова, большие пивоваренные заводы, наверное, смогут это "проглотить": закупят и установят дорогостоящее оборудование, за счет объемов себестоимость одной бутылки вырастет незначительно. "Но представьте себе маленький заводик производительностью 200-300 бутылок в час. Клеить на них марки вручную? Не вариант. Приобрести специальную технику для автоматической маркировки? Она будет стоить вдвое-втрое дороже, чем все производственная линия. В итоге остается два пути: закрыться или уйти в серый бизнес", - считает пивовар, отмечая при этом, что говорит о бутылках. А как промаркировать разливное пиво? Ведь здесь тара - оборотная. "Нельзя же промаркировать струю! - возмущается Худанов. - Если же клеить на кеги какие-то штрих-коды или марки, то за год они станут похожи на ежей в иголках".
Стоимость автоматов для нанесения маркировки на продукцию составляет около 350 тыс. евро за штуку. Введение маркировки, по мнению пивоваров, потребует значительных инвестиций и расходов на закупку оборудования, самих марок, программного обеспечения, изменения бизнес-операций, приведет к замедлению скорости производственных линий и снижению эффективности производства, а также к росту себестоимости и заметному удорожанию продукции. В свою очередь, это повлечет за собой дальнейшее снижение рынка пива и еще большее смещение спроса в сторону более доступных крепких (в том числе контрафактных) алкогольных напитков, что противоречит государственной концепции по снижению уровня алкоголизации населения.
Вице-президент пивоваренной компании "Балтика" по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа Алексей Кедрин считает, что введение маркировки пива крайне затратный и нецелесообразный инструмент, по сути дублирующий функции действующей системы ЕГАИС, которая уже сейчас позволяет государству эффективно контролировать производство пивоваренной продукции и прослеживать ее движение на пути от производственной площадки до торговой точки.
Интересно, но, как показывает опыт, наличие специальных/акцизных марок на упаковке для крепкого алкоголя не гарантирует ни качества и безопасности разлитой в такую упаковку продукции, ни ее легальности, если она не проводится через систему ЕГАИС. Это подтверждают многочисленные отчеты Росалкогольрегулирования о контрольных мероприятиях и обнаружении контрафактного крепкого алкоголя с поддельными акцизными марками в различных регионах России. Данные по Самарской области подтверждают общероссийскую практику, и даже больше: в регионе регулярно изымается не только нелегальный крепкий алкоголь. Так, по информации МЭРИТ, его сотрудниками периодически выявляются торговые объекты, осуществляющие деятельность без подключения к ЕГАИС и реализующие пиво без сопроводительных документов. В 2017 году из незаконного оборота изъято более 11 тысяч литров пивной продукции и более 6 тысяч литров - в 1 полугодии 2018 года. При этом следует отметить, что Самарская область - пока один из немногих регионов, кто обратил внимание на эту проблему и последовательно ею занимается.
К слову, добавим, что акцизное маркирование пивной продукции в мировой практике встречается крайне редко. В частности, нам удалось найти подтверждение применения акцизных марок на пиво только в 10 странах: Марокко, Малайзия, Кения, Турция, Непал, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Бразилия, Албания. Причем эти страны отличаются либо низким уровнем экономического развития, либо относительно невысоким уровнем потребления пива. Более того, как показывает мировой опыт, в большинстве стран, даже с традиционно высоким уровнем строгости регулирования рынка алкогольной продукции (Норвегия, Швеция, Финляндия), либо не существует практики ее маркировки вообще, либо марки применяются лишь для крепкого алкоголя и иногда винодельческой продукции.
Евгений Худанов, генеральный директор ООО "Золотой хмель", председатель Национального союза производителей пива и напитков по ПФО:
- Сегодня государство начало прислушиваться к нашему мнению, и это вселяет надежду. Наш союз выступает за поиск компромисса. Потому что слишком уж жестко зарегулирован сегодня этот сектор, малый и средний бизнес просто вынуждают уходить в тень. Я считаю, что нас нельзя ставить в один ряд с крупными транснациональными компаниями.
Михаил Жданов, и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
- В последнее время у представителей пивоваренной отрасли серьезное беспокойство вызывает тема внедрения обязательной маркировки их продукции. Для региональных властей данный вопрос актуален, поскольку на территории Самарской области пивоваренную продукцию производят два крупных предприятия и порядка 40 малых пивоварен. На наш взгляд, введение маркировки не решит проблему наличия нелегального оборота пива, а скорее вызовет негативные последствия: значительные финансовые затраты пивоваренной отрасли, рост себестоимости и удорожание пивоваренной продукции, падение объемов производства и реализации пива, и, естественно, снижение акцизных поступлений в бюджеты. В условиях сохранения негативной динамики рынка пива и сокращения потребительского спроса, рост цены на продукцию и увеличение финансовых расходов предприятий могут еще больше усугубить состояние отрасли и даже привести к закрытию малых и средних предприятий, для которых такие расходы могут оказаться непомерными. С учетом изложенного, министерство не поддерживает введение маркировки для пивоваренной продукции, считает ее неэффективной, излишней мерой регулирования, способной оказать существенное негативное влияние как на развитие пивоваренной отрасли, так и на социально-экономическое развитие региона в целом.
В силу федерального закона № 182-ФЗ от 29.07.2015 г. в течение 2015-2017 гг. производилось поэтапное подключение к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), в которой фиксируется информация о всей реализуемой на территории РФ алкогольной продукции. Сегодня к системе должны быть подключены все компании и ИП, занимающиеся производством и оборотом алкогольной продукции. Более того, с 1 января 2006 года на алкогольную продукцию (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), произведенную на территории РФ, должна наклеиваться специальная федеральная марка, а на импортную - акцизная марка.