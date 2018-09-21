Фонд поддержки социальных проектов и пивоваренная компания "Балтика" подписали соглашение о сотрудничестве

21.09.2018 15:11 Читали 1

Фонд поддержки социальных проектов и пивоваренная компания "Балтика" (часть Carlsberg Group) подписали соглашение о стратегическом партнерстве на пять лет, которое будет направлено на поддержку развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в нашей стране.

О старте сотрудничества было объявлено на восемнадцатом международном форуме Baltic Weekend 2018 в рамках сессии, посвященной вопросом социального предпринимательства.

Целью фонда является формирование условий для развития социального предпринимательства. Планируется, что ежегодно фонд сможет обучить порядка 500 предпринимателей и профинансировать от 20 до 80 проектов.

В сентябре этого года стартовала III акселерационная программа Фонда поддержки социальных проектов. Акселератор - уже испытанная на практике и очень эффективная программа интенсивного развития стартапов и действующих бизнес-проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку. Первые две программы фонда прошли 75 компаний, большинство из которых показали рост основных бизнес-показателей еще в ходе обучения.

"Мы рады, что нашим долгосрочным партнером стала компания "Балтика". Фонд поддержки социальных проектов помогает через акселерационную программу и льготное финансирование социальным предпринимателям из разных отраслей (здравоохранение, экология, социальное обслуживание). Наша цель - помочь формировать экономически устойчивые модели социального бизнеса", - сказала Евгения Шохина, директор Фонда поддержки социальных проектов.

О начале сотрудничества между Фондом и Балтикой объявили Евгения Шохина и Екатерина Иванова

"Балтика" стремится вносить вклад в устойчивое развитие местных сообществ в регионах присутствия компании. Сотрудничество с фондом является продолжением нашей программы поддержки социальных предпринимателей, - прокомментировал подписание Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group. - Уверен, что благодаря деятельности фонда в нашей стране увеличится число малых и средних предприятий, решающих социальные проблемы, и тех, кто хочет начать работать в этой сфере".

Фонд по поддержке социальных проектов учрежден в соответствии с решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 29 августа 2017 года с целью развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в Российской Федерации.