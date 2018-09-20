В Самаре двое парней заставляли девочек-подростков становиться проститутками

20.09.2018 16:19 Читали 7

В Самарской области расследуют уголовное дело в отношении 25-летнего Максима Медведева и 29-летнего Сергея Крюкова. Парней задержали еще весной и обвинили в вовлечение девушек, в том числе и подросткового возраста, в занятие проституцией.

- Они знакомились с девушками в интернете, а потом заставляли их оказывать интим-услуги за деньги. Работали на съемных квартирах на территории областной столицы. Если потерпевшие отказывались, к ним могли применять физическую силу, - рассказал "КП-Самара" собственный источник.

Заявлений на злоумышленников несколько. На днях были выявлены очередные эпизоды. Оперативники отдела борьбы с организованной преступностью уголовного розыска выяснили, что с июня по декабрь 2017 года в квартирах дома на Вольской и Мичурина Медведевым и Крюковым были вовлечены в занятие проституцией две 17-летнии девушки - жительницы Пензы и Самары. 18 сентября по этим фактам в СУ СК региона возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под арестом, разбирательства продолжаются.