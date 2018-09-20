Три человека пострадали в ДТП с фурой и двумя легковушками под Сызранью

20.09.2018 11:16 Читали 2

Во вторник, 18 сентября, ночью в Сызранском районе на 908 км трассы М5 произошло столкновение трех автомобилей.

Водитель Шевроле выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Лада Веста. От удара Весту отбросило в кювет, а Шевроле по касательной задел прицеп идущего следом большегруза.

В результате столкновения пострадал водитель Шевроле и его два пассажира. Водитель Весты получил ушибы, но от госпитализации отказался. В 2:17 спасатели ПСО г. Сызрань отправились на место дорожно-транспортного происшествия. Водитель Шевроле находился в тяжелом состоянии.

Требовалась помощь в транспортировке пострадавшего в машину скорой помощи. В 3:13 водителя и пассажиров, с различными по степени тяжести травмами, передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.