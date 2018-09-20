В Самаре молодая женщина признана виновной в смерти своего 10-месячного сына

20.09.2018 10:14 Читали 2

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года примерно в 8 часов в одной из квартир дома, расположенного по улице Физкультурной в городе Самаре, 21-летняя мать ребенка усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного. Зашедший примерно через 20 минут в ванную комнату отец ребенка, обнаружил сына в наполненной водой ванне, не подававшего признаков жизни.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.