16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре молодая женщина признана виновной в смерти своего 10-месячного сына

Читали 2

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года примерно в 8 часов в одной из квартир дома, расположенного по улице Физкультурной в городе Самаре, 21-летняя мать ребенка усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного. Зашедший примерно через 20 минут в ванную комнату отец ребенка, обнаружил сына в наполненной водой ванне, не подававшего признаков жизни.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 сентября 2018
В Самаре двое парней заставляли девочек-подростков становиться проститутками
Житель Самары выиграл в лотерею один миллион рублей
Три человека пострадали в ДТП с фурой и двумя легковушками под Сызранью
В Самаре молодая женщина признана виновной в смерти своего 10-месячного сына

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Как минимизировать потери от валютной конвертации

Люди часто путешествующие, а также пользующиеся услугами зарубежных онлайн-магазинов при совершении операций часто несут дополнительные расходы. Дело в том, что в связи с так называемой валютной переоценкой у пользователей банковских карт могут возникать дополнительное списания средств. Выясним, как и почему происходит эта процедура, а также как наиболее выгодно совершать покупки в валюте.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре двое парней заставляли девочек-подростков становиться проститутками

В Самарской области расследуют уголовное дело в отношении 25-летнего Максима Медведева и 29-летнего Сергея Крюкова. Парней задержали еще весной и обвинили в вовлечение девушек, в том числе и подросткового возраста, в занятие проституцией.

Он и она