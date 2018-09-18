Ограничено движение на ул. Чапаевская в Самаре

"Движение транспорта ограничено с 17 сентября до 17 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
Причиной ограничения движения в Самаре станет кровельный ремонт. Временная схема ограничения движения транспорта опубликована на сайте администрации.
Движение транспорта по ул. Чапаевская в Самаре ограничено на участке от Студенческого переулка до ул. Ульяновская. Об этом сообщает городская администрация.
"Движение транспорта ограничено с 17 сентября до 17 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
Причиной ограничения движения в Самаре станет кровельный ремонт. Временная схема ограничения движения транспорта опубликована на сайте администрации.