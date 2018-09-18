Ограничено движение на ул. Чапаевская в Самаре

18.09.2018 09:24 Читали 2

Движение транспорта по ул. Чапаевская в Самаре ограничено на участке от Студенческого переулка до ул. Ульяновская. Об этом сообщает городская администрация.