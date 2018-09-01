В Похвистнево полицейские задержали подозреваемого в краже металличесикх решеток

Мужчина, находившийся за рулем, не смог предоставить правоохранителям водительского удостоверения, так как ранее был лишен права управлять транспортным средством за нарушение Правил дорожного движения.
В ходе досмотра автомобиля стражи правопорядка обнаружили металлические решетки в количестве семи штук. Водитель пояснил, что данные изделия он везет в пункт приема металлолома, при этом никаких сопроводительных документов на груз при нем не было.
Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в Похвистневский отдел полиции, где признался в краже металлоизделий с животноводческой фермы. Правоохранители незамедлительно связались с ее владельцем, который подтвердил факт пропажи сливных чугунных решеток.
Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила, что проникновение в помещение коровника злоумышленник совершил через оконный проем. В своих показаниях подозреваемый подтвердил данный факт и сообщил о месте нахождения спрятанных им других металлических решеток.
Похищенное имущество стоимостью 33 тыс. руб. было возвращено владельцу животноводческой фермы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.