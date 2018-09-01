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В Похвистнево полицейские задержали подозреваемого в краже металличесикх решеток

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Экипажем ДПС в Похвистнево была остановлена машина ВАЗ-2111 под управлением 23-летнего жителя с. Новая Мочалеевка Похвистневского района.

Мужчина, находившийся за рулем, не смог предоставить правоохранителям водительского удостоверения, так как ранее был лишен права управлять транспортным средством за нарушение Правил дорожного движения.

В ходе досмотра автомобиля стражи правопорядка обнаружили металлические решетки в количестве семи штук. Водитель пояснил, что данные изделия он везет в пункт приема металлолома, при этом никаких сопроводительных документов на груз при нем не было.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в Похвистневский отдел полиции, где признался в краже металлоизделий с животноводческой фермы. Правоохранители незамедлительно связались с ее владельцем, который подтвердил факт пропажи сливных чугунных решеток.

Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила, что проникновение в помещение коровника злоумышленник совершил через оконный проем. В своих показаниях подозреваемый подтвердил данный факт и сообщил о месте нахождения спрятанных им других металлических решеток.

Похищенное имущество стоимостью 33 тыс. руб. было возвращено владельцу животноводческой фермы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Новости

Назад. 01 сентября 2018
В Похвистнево полицейские задержали подозреваемого в краже металличесикх решеток

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