"Крылья" подписали уругвайского защитника

31.08.2018 10:16

Футбольный клуб "Крылья Советов" оформил все документы, связанные с переходом в нашу команду Агустина Рохеля.

Уругвайский защитник подписал длительный контракт с самарцами, соглашение рассчитано на четыре года. За "Крылья" Агустин будет выступать под 18 номером.

Рохель — воспитанник столичного клуба "Насьональ". Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол. В прошлом году Рохель в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. Также в составе молодежной сборной Агустин принял участие в чемпионате мира в Южной Корее. В матче за 3-е место Уругвай уступил сверстникам из Италии по пенальти. Интервью с новичком читайте в ближайшее время на нашем сайте.