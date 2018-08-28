Суд частично удовлетворил иск Екатерины Пузиковой к Минфину РФ

28.08.2018 13:38 Читали 6

Ленинский райсуд обязал Минфин РФ выплатить вдове отравленного банкира самарского филиала Россельхозбанка Екатерине Пузиковой компенсацию морального ущерба в размере 1,75 млн руб.

Гражданский иск к Минфину РФ о взыскании компенсации морального ущерба, нанесенного уголовным преследованием, Екатерина Пузикова подала в суд в июне текущего года. В иске женщина заявила, что в результате преследования нравственные страдания были причинены не только ей, но и ее родителям и сыну, здоровье которых в этот период ухудшилось. Минфин РФ иск не признал.

Банкир Дмитрий Пузиков погиб в марте 2012 года после встречи с 11 гостями у себя дома в поселке Кондурчинский Красноярского района Самарской области. Он с двумя гостями, братом Александром Сафоновым и его спутницей Марией Борисовой, был госпитализирован. Гости выжили, но Александра Сафонова частично парализовало, а Дмитрий Пузиков умер в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой по нему стала супруга банкира Екатерина Пузикова. Она дважды обвинялась в убийстве, но в итоге была оправдана и признана потерпевшей по делу.