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Юноши "Крыльев" выиграли международный турнир "Кубок наших надежд 2018"

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В Брянске на учебно-тренировочной базе футбольного клуба "Динамо" состоялся международный турнир "Кубок наших надежд 2018", в котором приняла участие команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2008 года рождения (тренеры Артем Сидоров, Юрий Шишкин и Максим Кузьмин) и заняла первое место.

В турнире приняли участие 16 команд из разных регионов России, а также из других стран.

В отборочной группе юноши "Крыльев" заняли второе место с разницей мячей 8:6. В четвертьфинале самарцы обыграли со счетом 2:1 брянский "Партизан". В полуфинале "КС-ЦПФ" прошли "Русич" из Орла. Основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее были самарцы — 2:1. В финале "Крылья Советов" сошлись с тульским "Арсеналом" и вновь основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти у "КС-ЦПФ" снова решающую роль сыграл вратарь команды Артем Шишкин, отбивший пенальти. Самарцы одержали победу 3:2 и стали победителями престижного турнира.

Лучшим игроком турнира был признан форвард "КС-ЦПФ" Георгий Рузаев. Лучшим вратарем стал Артем Шишкин. Кубками, медалями и индивидуальными наградами команды награждал экс-игрок сборной России, "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Роман Широков.

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Назад. 28 августа 2018
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