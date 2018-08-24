В Самаре задержан предполагаемый насильник двух девочек

24.08.2018 12:47 Читали 22

Сотрудники самарской полиции задержали подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних, совершенных 4 марта 2016 года в подъезде одного из жилых домов, расположенных в Томашевском тупике, с разницей около 40 минут, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Одна из девочек дала отпор нападавшему.

Несмотря на большой объем работы, проделанной сотрудниками уголовного розыска, установить злоумышленника по горячим следам не удалось. Однако его розыск не прекращался все это время. Работая над раскрытием преступлений прошлых лет, сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по Самаре получили сведения о возможной причастности к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних 30-летнего жителя Самарской области. Оперативники отработали круг общения подозреваемого и возможные места, где он мог появиться. В итоге на днях мужчина был задержан в Самаре.

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельств совершенных преступлений, следствие продолжается.