В Самаре на площади Куйбышева пройдет баскетбольный турнир

24.08.2018 10:46 Читали 18

В воскресенье, 2 сентября, в Самаре на площади им. В.В. Куйбышева пройдёт IX турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева, сообщает администрация областного центра.

В турнире примут участие команды из Самарской области и других регионов.

В рамках Samara Open будут разыграны призы в 14 категориях. Участвовать в турнире смогут все желающие, начиная с девяти лет.

Матчи будут проходить на 22 площадках. В программе Samara Open-2018 – множество различных конкурсов, которые пройдут на конкурсном кольце, где шанс выиграть приз получит любой желающий, и на центральном корте, например, в традиционном конкурсе по броскам сверху – Slamdunk contest. Успешно проходя предложенные на площадке «БаскетГТО» тесты, можно заработать специальную валюту, которая будет действовать только 2 сентября на территории турнира – «баскеты», за них в сувенирной лавке предложат различные призы от организаторов и партнеров турнира. Также будут организованы многочисленные развлекательные площадки для участников и болельщиков всех возрастов.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары, региональной и городской федераций баскетбола.

Зарегистрироваться участники соревнований могут на сайте basket63.ru до 31 августа.