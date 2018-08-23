Обновленные специалитеты "Балтики" покоряют Европу

23.08.2018 16:47 Читали 26

Специальные сорта пива "Балтика" в новом визуальном исполнении заняли пьедестал престижного британского конкурса International Beer Challenge: серебро у портера "Балтика 6", две бронзы - у венского лагера "Балтика 4" и пшеничного пива "Балтика 8".

Дегустационный конкурс International Beer Challenge (IBC Tasting Awards) - одно из главных профессиональных событий среди пивоваров в мире. Ежегодно производители из более чем 30 стран присылают свое лучшее пиво на суд профессионального жюри, которое определяет победителей в 72 категориях. Выбирают сорта в ходе слепых панельных дегустаций 60 признанных мировых экспертов. Каждый образец оценивается по аромату, внешнему виду, вкусу и послевкусию.

Экспертное жюри конкурса высоко оценило четные сорта бренда "Балтика". Так, "Балтика 6" получила серебряную медаль в номинации "Стаут/портер", "Балтика 4" стала бронзовым лауреатом как специальное пиво (подкатегория "Ржаное пиво"), а "Балтика 8" была удостоена бронзовой награды в категории "Пшеничное пиво" (подкатегория "Hefeweiss\Hefewizen and Kristallweiss"). Новые медали пополнили список наград специалитетов от "Балтики" - всего у "четверки", "шестерки" и "восьмерки" 25 наград международных и национальных конкурсов.

Павел Еранкевич, старший директор по развитию стратегии и национальным брендам:

"Балтика 4", "Балтика 6" и "Балтика 8" - одни из самых именитых и титулованных сортов, которые знают и любят ценители пива. Медали International Beer Challenge в очередной раз подтвердили непревзойденное качество и прекрасный вкус наших специалитетов. Мы гордимся высокой оценкой, которую балтийские сорта получили от ведущих пивных экспертов, и готовы всегда предлагать потребителям только лучшее".

С 2018 года легендарные балтийские сорта можно приобрести в том числе в гипермаркетах и супермаркетах по всей России. Сорта продаются по привлекательной цене в крупных национальных торговых сетях "Лента", METRO "БИЛЛА", "Виктория", "АШАН", "Магнит", а также в некоторых магазинах разливного пива и бир-бутиках.

Сохраняя свой особенный характер, четные сорта "Балтики" с этого года выглядят по-новому: в центре композиции на бутылке - большая цифра, выполненная в цвете одного из драгоценных металлов. Она выделяет четные "балтийские" сорта среди аналогов и делает линейку специалитетов по-настоящему особенной. На ажурный ярлык в нижней части бутылки нанесена дополнительная информация о продукте - указаны название сорта и содержание алкоголя. Для фоновых рисунков и кольереток выбраны ключевые ингредиенты, которые определяют характер каждого из сортов. Для "Балтики 4" дизайнеры выбрали рожь, "Балтику 8" украшают пшеничные колосья, а на "Балтике 6" изображен цветок хмеля.

"Четверка", "шестерка" и "восьмерка" объединены в серию "Балтика Избранное" - каждый сорт сварен из высококачественных ингредиентов, обладает характерными качествами и предназначен для неспешного пития и наслаждения эксклюзивным вкусом.

Потребители, которые пробуют специалитеты от "Балтики", отмечают, что вкус премиальных сортов раскрывается по-разному в зависимости от ситуаций потребления. Например, сочетая "Балтику 6" с различными блюдами, можно распознать до шести оттенков вкуса: от солодовой сладости до кофейных и шоколадных ноток. Но одно остается неизменным: у специалитетов - богатая и сложная вкусовая палитра.

Компания использует подход всеобщего управления качеством - "от поля до бокала", тем самым гарантируя качество и безопасность своей продукции. Пиво варится в строгом соответствии с техническими регламентами, рецептами и стандартами, только из натуральных компонентов. В компании осуществляются все необходимые мероприятия по выполнению требований нормативных документов к материалам и сырью, пищевым продуктам, условиям производства, хранения, перевозок и реализации.

Качество сортов "Балтики" признано во всем мире - всего у брендов компании более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов, среди них такие как International Beer Challenge, European Beer Star Awards, World Beer Awards, Brewing Industry International Awards, который считается "Оскаром" в области пивоварения, и многие другие.