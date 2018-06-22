Группа Gotthard: "Выступление в Самаре останется в наших сердцах"

22.06.2018 13:45 Читали 6

Хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA на площади Куйбышева в четверг, 21 июня, стала швейцарская рок-группа Gotthard. После выступления музыканты дали небольшое интервью организаторам футбольного первенства в Самаре.

"Мы приехали в Россию, выступили в Самаре. Здесь просто круто. Удивительно выступать перед таким большим количеством людей. Все получили удовольствие, и нам от этого хорошо. Все организовано на высоком уровне. Конечно, мы бы хотели выступить в большом числе городов, может быть, даже во всех городах-организаторах. Мы увидели отличный прием от русских. Великолепные люди, великолепная тусовка", - признались музыканты.

По словам швейцарских артистов, посмотреть город они не успели из-за плотного гастрольного графика. "Но в наших сердцах останутся хорошие воспоминания о выступлении здесь", - сказали Gotthard.