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Региональный центр стандартизации провел исследование качества продукции завода "Балтика-Самара"

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Специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области провели исследование качества светлого пива, производимого заводом "Балтика-Самара". Согласно оценке экспертов, напиток полностью соответствует нормативным требованиям.

Оценка качества продукции проводилась в Федеральном бюджетном учреждении "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" по критериям, общепринятым в пивоваренной промышленности.

Во время недавнего мониторинга АНО "Роскачество" были использованы дополнительные параметры — например, "массовая концентрация общего азота", которые не имеют широкого применения из–за недостаточности статистической информации для оценки их влияния на качество пива. Так, содержание азота определяется не процессом пивоварения, а напрямую связано с количеством белка в ячмене. В урожае 2017 года оно было низким, что обусловлено погодными условиями. Более того, общемировой тенденцией развития аграрной отрасли становится переход на более экстрактивные, низкобелковые сорта ячменя, поэтому критерий "массовая концентрация общего азота" как некорректный в настоящее время официально не применяется.

По критериям нормативной документации на конкретный вид продукции исследуемый сорт показал строгое соответствие рецептуре. "Тестирование проводилось, в частности, по таким физико-химическим показателям, как пеностойкость, высота пены, экстрактивность начального сусла и содержание алкоголя. Наш продукт по каждому критерию соответствовал нормативным требованиям технических условий", — отмечает начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ "Самарский ЦСМ" Наталья Кварацхелия.

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Новости

Назад. 20 июня 2018
Региональный центр стандартизации провел исследование качества продукции завода "Балтика-Самара"

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