В Самаре по случаю победы Сербии приготовили 50-килограммовую плескавицу

18.06.2018 08:19 Читали 4

Вчера, 17 июня, в честь победы сборной Сербии по футболу над командой Коста-Рики в матче чемпионата мира шеф-повар сербского ресторана «Балкан Гриль» Стефан Клокар решил пожарить традиционную плескавицу весом 50 килограммов, тем самым побив прежний рекорд Гиннесса, когда была приготовлена огромная котлета на 42 килограмма.

Сборная Сербии в воскресенье в Самаре обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира в России. Игра собрала более 40 тысяч болельщиков.

Сербы подготовили для болельщиков 50 килограммов бесплатного угощения, которое повара жарили на большом гриле буквально в 50 метрах от площади Куйбышева, где проходит фестиваль болельщиков. К сожалению, одну огромную плескавицу приготовить не получилось. Она не поместилась на мангале. Поэтому повара жарили много небольших котлет и раздавали всем желающим. К слову, готовить поварам помогал олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов.

Отведать бесплатную плескавицу собралось огромное количество людей разных национальностей. Они вместе пели «Катюшу» и скандировали «Сербия! Россия! Братья навек!».