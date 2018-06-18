В Самаре участковый помог кошке вернуться домой

18.06.2018 13:16 Читали 1

Жительница Самары выразила благодарность участковому за помощь в возвращении любимой кошки домой, сообщает референт отдела информации Людмила Солдатова.

Любимица семьи — кошка Марта, пропала после того как не удержавшись на карнизе, она выпала из окна. Через несколько дней поисков кошку нашли. Однако возникла новая проблема: Марта спряталась в погреб под балконом первого этажа.

Мама и дочка всячески пытались выманить кошку и уговорами, и ее любимыми вкусностями. Но она не поддавалась. Тогда были предприняты попытки поговорить с хозяином квартиры, которые так же не увенчались успехом. В отчаянье, семья решила обратиться за помощью к своему участковому уполномоченному. Капитан полиции Сергей Щелчков выслушал встревоженных владельцев кошки, уточнил адрес, где последний раз видели животное. В тот же день, обходя административный участок, он убедился, что кошку можно вызволить только при содействии хозяина погреба. По счастливому стечению обстоятельств, мужчина находился дома.

В ходе продолжительной беседы, участковый уполномоченный убедил его пустить в подвал хозяев "пленницы" и лично возглавил "операцию по спасению". Спустившись в погреб, он первый принял на себя удар когтей перепуганного животного, которое поначалу не давалось в руки. Но представительнице младшего поколения семьи удалось "уговорить" свою питомицу. В итоге пушистая красавица оказалась в любящих руках.

"Огромное спасибо за помощь капитану полиции Щелчкову Сергею Николаевичу. Без него у нас бы не получилось вызволить нашу любимую кошку", — написала девушка в соцсети.