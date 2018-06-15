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В "Балтике" прокомментировали исследование пива от Роскачества

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Пивоваренная компания "Балтика" поддержала позицию Союза российских пивоваров (СРП) по отношению к выводам, сделанным представителями АНО "Роскачество" в ходе мониторинга качества 40 российских брендов светлого фильтрованного пива.

Напомним, эксперты заявили, что в исследовании были использованы критерии, которые отличаются от установленных государственных стандартов (например "вкусно"/"невкусно").

Вопросы пивоваров вызвало, в частности, отклонение по массовой доле общего азота, о котором говорится в сообщении Роскачества. Дело в том, что в ГОСТе 31711 "Пиво. Общие технические условия", который является обязательным при производстве пенного напитка, массовая доля азота не упоминается. Этот дополнительный критерий не учитывается при оценке качества пива и в других странах мира. Как отмечают члены СРП, методология оценки в целом не является прозрачной и регламентированной уполномоченными государственными проверяющими органами.

Комментируя результаты мониторинга, в "Балтике", входящей в Carlsberg Group, отмечают, что качество продукции и ее вкусовые свойства были и остаются приоритетом компании.

"Чтобы обеспечить неизменно высокое качество при производстве пива на площадках в разных регионах, на "Балтике" внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая пяти международным стандартам: качества (ISO 9001), безопасности пищевой продукции (ISO 22000), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS 18001), энергоменеджмента (ISO 50001). А применяя концепцию Total Quality Management ("Всеобщее управление качеством"), "Балтика" контролирует все этапы производства - от закупки сырья до приобретения потребителем готовой продукции в торговой точке", - говорит Кирилл Купцинелли, начальник службы интегрированной системы менеджмента ООО "Пивоваренная компания "Балтика".

Также в компании обращают внимание на тот факт, что ее продукция, помимо того что широко представлена в России, также реализуется в более 75 странах мира, а бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.

"Все это - подтверждение того, что качество сортов "Балтики" соответствует всем международным требованиям", - заявляют в компании.

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Новости

Назад. 15 июня 2018
В "Балтике" прокомментировали исследование пива от Роскачества

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