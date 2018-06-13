Роспотребнадзор и Союз Пивоваров не согласились с результатами исследования качества пива

13.06.2018 21:37 Читали 7

Накануне ЧМ-2018 автономная некоммерческая организация "Роскачество" провела исследование 40 брендов отечественного светлого фильтрованного пива. Среди них не обнаружено ни одного "синтетического" сорта (то есть сделанного с использованием порошка и спирта), но вместе с тем ни один также не получил высшую оценку по вкусовым качествам. С выводами организации не согласились ни пивовары, ни Роспотребнадзор — ведомство, которое официально имеет полномочия давать экспертную оценку качеству продукции.

Независимый мониторинг качества проводился в отношении Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Lowenbrau, "Балтика", "Очаково", "Клинское" и других известных брендов, в том числе производимых на территории Самарской области. Исследования "Роскачества" в дальнейшем используются такими государственными органами, как Росздравнадзор, Россельхознадзор, Росстандарт, Роспотребнадзор. Однако давать самостоятельную оценку соответствия продукции требованиям нормативно-технической документации "Роскачество" не уполномочено.

Комментируя итоги исследования рынка пива, Роспотребнадзор отметил, что продукция российских компаний экспортируется по всему миру, подвергаясь постоянному контролю и проверкам со стороны надзорных органов РФ и тех стран, куда она ввозится. Претензий и замечаний к качеству пива или случаев отравления напитком не зафиксировано.

Союз российских пивоваров усомнился в правомерности использования такого критерия, как "вкусное" и "невкусное" пиво. По мнению пивоваров, единственный показатель вкуса — признание того или иного сорта потребителями. "Едва ли можно заставить потребителя пить невкусное пиво даже по самой низкой цене", — подчеркнули в СРП. С учетом того, что сама методика проведения тестов вызвала возражения экспертов отрасли (в частности, подвергаются сомнению выводы по качеству использованного сырья, в исследовании дана некорректная информация о сроках годности напитка и т. д.), результаты, обнародованные "Роскачеством", оцениваются как вводящие потребителей в заблуждение.