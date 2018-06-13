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В Самаре открылся Digital showroom Volkswagen

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Автоцентр "Премьера" 8 июня представил в Самаре первый в регионе Digital showroom бренда Volkswagen. Инновационный автосалон располагается по адресу: п. Мехзавод, 24 км Московского шоссе, 42, стр. 1.

Тольяттинский автоцентр "Премьера" работает на автомобильном рынке Поволжья с 1994 года. Его отличительной чертой является стабильность и работа на перспективу. Помимо Volkswagen и Porsche компания работает с различными брендами: Peugeot, Citroen, Skoda и др. Как рассказал Владимир Сипко, возглавляющий компанию с момента основания, в Самаре "Премьера" работает около десятка лет. Первым был автосалон Porsche на Московском шоссе, сегодня компания нацелена на серьезное расширение своего присутствия в областном центре. Для этих целей "Премьера" приобрела комплекс зданий напротив ТЦ "Мега".

"Изначально в Самаре мы выбирали место под новый автосалон Porsche, но обстоятельства сложились таким образом, что первым открывается салон Volkswagen, — рассказал Владимир Сипко. — Сегодня мы рады представить концептуальный цифровой шоу-рум, площадью 6 тыс. кв. м, знаменующий собой новый подход к системе продаж, сервиса и взаимоотношений с клиентом".

Автоконцерн Volkswagen активно внедряет технологии digital showroom, которые коренным образом меняют процесс продажи машин. В рамках новой концепции цифровая техника и мягкая мебель вытесняют привычные столы переговоров, а процесс сделки с клиентом ведется в зонах для консультаций с широкоформатными экранами. Удобный конфигуратор позволяет покупателю в реальном времени моделировать свой будущий автомобиль. Определиться с выбором помогает продавец, с помощью планшетного компьютера он добавляет или исключает различные опции в соответствии с пожеланиями клиента. Различные функции машины сопровождаются наглядными видео-примерами их применения, в результате клиент в подробностях видит свой будущий автомобиль и его возможности.

Коммерческий директор автоцентра Роман Козенков сообщил, что это первый инновационный центр Volkswagen в Самарской области.

"Цифровой формат позволяет клиенту свободно выбрать все необходимые опции автомобиля и сохранить его конфигурацию, — пояснил он. — Мы теперь не только будем рассказывать о том, как работают все системы автомобиля, которые так обильно устанавливает в машины компания Volkswagen. Полная визуализация позволит показывать эти функции на большом экране. Для нас это возможность более полно раскрыть потребности клиентов, которые теперь смогут намного быстрее находить нужный им автомобиль. Мы уверены в том, что данная инновация понравится нашим клиентам".

В рамках открытия шоу-рума, гостям был предложен тест-драйв флагманских моделей Tiguan и Amarok, но главным героем презентации стала новинка рынка Teramont — первый семиместный внедорожник в линейке Volkswagen. Гостям продемонстрировали автомобиль в комплектации эксклюзив с 2-литровым турбомотором мощностью 220 л. с.: панорамная крыша, 8-дюймовый экран мультимедиа, круговой обзор, диски диаметром 20 дюймов, и обилие внутренних ассистентов, превращающих управление автомобилем в легкое и увлекательное занятие. Например, функция "движение в полосе" позволяет автомобилю различать дорожную разметку и двигаться строго в соответствии с ней — водитель может даже не крутить руль. Адаптивный круиз-контроль дает возможность машине самостоятельно притормаживать при обнаружении впередиидущего авто, а затем снова разгоняться до нужной скорости.

Как отметил Владимир Сипко, благодаря широким возможностям и конкурентной цене Teramont имеет очень хорошие рыночные перспективы.

В новом автоцентре представлена вся линейка легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen. Имеется и фирменное подразделение Das WeltAuto, осуществляющее продажу автомобилей с пробегом. При этом дилерский центр несет полную ответственность за техническое состояние машин. Среди них есть и весьма экзотические экземпляры: старый Volkswagen beetle, кабриолет Ford T 1922 года выпуска с оригинальными узлами и агрегатами, включая колеса с деревянными спицами, а также полностью готовый к соревнованиям спортпрототип LADA REVOLUTION RSII.

Сервисная зона открывшегося автоцентра оснащена в полном соответствии с высокими стандартами Volkswagen, она включает 10 постов с подъемниками и собственную диагностическую линию. Технический директор автоцентра "Премьера" Александр Куприянов, рассказал, что большое количество клиентов компании приезжали в Тольятти не только из Самары и области, но и из соседних регионов, в том числе для выполнения сложных ремонтов.

"Такая популярность обусловлена высоким уровнем нашего сервиса и стандартам марки Volkswagen. Аналогичный подход мы будем применять и в Самаре", — заверил специалист.

Глава компании Владимир Сипко подчеркнул, что порядка трети клиентов "Премьеры" в Тольятти были жителями Самары, теперь компания стала к ним намного ближе.

"Мы всегда стремимся идти вперед и предпринимать неординарные шаги, — сказал он. — Думаю, что мы займем достойное место в дилерской сети и покажем хорошие результаты".

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Назад. 13 июня 2018
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